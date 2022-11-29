Уничтожена вражеская техника. Украинские пограничники показали, как разбили базу войск РФ вместе с оккупантами — видео
Удар украинских пограничников по базе российских оккупантов (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Facebook)
Украинские пограничники разбили базу российских оккупантов на захваченных территориях Украины.
В ведомстве показали удары по объекту. В результате уничтожена вражеская техниками вместе с военными РФ.
«Врагу не укрыться от наших дронов и арты. Разбита база и уничтожена техника с оккупантами. Это результат работы артиллерии и аэроразведки пограничников», — отметили в ГПСУ.
На видео видно, ка перед ударом оккупанты пытаются спрятать свою технику.
Потери армии РФ не уточняются.
Накануне советник Херсонской облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ ударили по скоплению Градов российских оккупантов в Херсонской области, «прилетело» также и по личному составу войск РФ.
По его словам, украинские военные ударили по оккупантам в Великих Копанях, вражеские Грады находились на территории недостроенного рынка.
Подтверждения от Генштаба об ударе пока нет.