Найти и «умножить на ноль». Пограничники показали, как эффектно и эффективно демилитаризовать оккупантов — видео 10 апреля, 14:48 Пограничники показали, как эффективно демилитаризовать российских оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

Защищая правый берег в Херсонской области, украинские пограничники выполняют немало боевых задач.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в понедельник, 10 апреля.

В ведомстве рассказали, что поражать оккупантов, их технику и позиции бойцам помогают дроны. БПЛА оснащают тепловизором, они могут летать по маршруту как вручную, так и автоматически.

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«Преимущество „птичек“ состоит в том, что запускать их можно со второй и даже с третьей линий обороны. Это значительно повышает безопасность украинских воинов», — заявили пограничники.

ГПСУ призвала донатить пограничникам на дроны по реквизитам: https://is.gd/eNfaTp или сканировать QR-код в конце видео.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 178 тысяч военных.