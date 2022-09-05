«Наносят урон и продвигаются вперед». Пограничники показали, как бьют по позициям оккупантов в Донецкой области 5 сентября, 10:19 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские пограничники обнародовали в Telegram видео, как они с помощью противотанкового гранатомета наносят удары по позициям россиян в районе Святогорска Донецкой области.



Отмечено, что сначала с помощью беспилотников пограничники разведывают места дислокации военной техники и личного состава врага. Впоследствии обнаруженные цели поражают мобильные группы, передвигающиеся по фронту.



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«В этот раз по позициям оккупантов ребята „отработали“ из станкового противотанкового гранатомета. Для большей точности огня параллельно военные вели корректировку из дрона», — говорится в сообщении.



Пограничники добавляют, что такая тактика позволяет не только наносить урон врагу, но и продвигаться вперед, занимая более выгодные позиции для обороны.



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