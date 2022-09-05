«Наносят урон и продвигаются вперед». Пограничники показали, как бьют по позициям оккупантов в Донецкой области

5 сентября, 10:19
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские пограничники обнародовали в Telegram видео, как они с помощью противотанкового гранатомета наносят удары по позициям россиян в районе Святогорска Донецкой области.

Отмечено, что сначала с помощью беспилотников пограничники разведывают места дислокации военной техники и личного состава врага. Впоследствии обнаруженные цели поражают мобильные группы, передвигающиеся по фронту.

Видео дня

«В этот раз по позициям оккупантов ребята „отработали“ из станкового противотанкового гранатомета. Для большей точности огня параллельно военные вели корректировку из дрона», — говорится в сообщении.

Пограничники добавляют, что такая тактика позволяет не только наносить урон врагу, но и продвигаться вперед, занимая более выгодные позиции для обороны.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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