Пограничники под Бахмутом сбили вражеский Су-34
Обломки российского бомбардировщика Су-34, 2 октября (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В субботу, 3 декабря, в окрестностях Бахмута Донецкой области украинские пограничники сбили российский самолет Су-34.
Об этом Госпогранслужба сообщает в Facebook.
«Расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражескую „птичку“, когда та появилась рядом с позициями бойцов ГПСУ. Судьба пилотов пока не известна, однако, надеемся, что к расходам россии доплюсуется стоимость двух новеньких Лад», — говорится в сообщении.
В ГПСУ отмечают, что стоимость уничтоженного истребителя оценивается в 50 млн долларов.