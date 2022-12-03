Пограничники под Бахмутом сбили вражеский Су-34 3 декабря, 21:18 Обломки российского бомбардировщика Су-34, 2 октября (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В субботу, 3 декабря, в окрестностях Бахмута Донецкой области украинские пограничники сбили российский самолет Су-34.



Об этом Госпогранслужба сообщает в Facebook.

«Расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражескую „птичку“, когда та появилась рядом с позициями бойцов ГПСУ. Судьба пилотов пока не известна, однако, надеемся, что к расходам россии доплюсуется стоимость двух новеньких Лад», — говорится в сообщении.



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В ГПСУ отмечают, что стоимость уничтоженного истребителя оценивается в 50 млн долларов.

