Пограничники под Бахмутом сбили вражеский Су-34

3 декабря, 21:18
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Обломки российского бомбардировщика Су-34, 2 октября (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Обломки российского бомбардировщика Су-34, 2 октября (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В субботу, 3 декабря, в окрестностях Бахмута Донецкой области украинские пограничники сбили российский самолет Су-34.

Об этом Госпогранслужба сообщает в Facebook.

«Расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражескую „птичку“, когда та появилась рядом с позициями бойцов ГПСУ. Судьба пилотов пока не известна, однако, надеемся, что к расходам россии доплюсуется стоимость двух новеньких Лад», — говорится в сообщении.

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В ГПСУ отмечают, что стоимость уничтоженного истребителя оценивается в 50 млн долларов.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Су-34 Бахмут

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