Признаков формирования Беларусью сил для наступления на Украину нет — Госпогранслужба

4 июля, 16:56
Белорусские военные (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Белорусские военные (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

На границе с Беларусью признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, существенных изменений в обстановке и характере деятельности вооруженных сил Беларуси сейчас нет.

«На границе с Беларусью признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей», — сказал Демченко.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

https://www.youtube.com/watch?v=GSQWK3FnD68
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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