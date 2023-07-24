В Госпогранслужбе Украины рассказали, есть ли сейчас со стороны Беларуси и РФ группировки для повторного вторжения 24 июля, 12:45 Украинский пограничник (Фото:https://t.me/DPSUkr)

Россия не имеет достаточных сил для того, чтобы повторно атаковать Украину с севера, однако ВСУ должны быть готовым к развитию любых событий, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в понедельник, 24 июля.

По его словам, нагнетанием ситуации и на границе с Беларусью, и на границе со страной-агрессором в пределах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины враг пытается сдержать Силы обороны Украины.

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«Демонстрируя определенное присутствие для того, чтобы Украина держала необходимое количество своих сил и не перебросила их на более важные направления, где ведутся такие полномасштабные боевые действия», — сказал он в эфире Радио Свобода.

Демченко заявил, что северная граница Украины с Беларусью постоянно укрепляется, там возводят фортификационные сооружения и минируют территорию.

По его словам, укреплять линию границы Черниговской, Сумской и Харьковской областей с Россией — очень сложно, поскольку территория находится под постоянными обстрелами.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.