«Группа вагнеровцев стала удобрением». Пограничники отбили штурм оккупантов в районе Бахмута 14 апреля, 19:44 Украинские военные возле Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Украинские пограничники в пятницу, 14 апреля, отбили штурм боевиков ЧВК Вагнера в районе Бахмута Донецкой области.

«В Бахмуте очередная группа вагнеровцев стала удобрением! Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту», — говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ в Telegram.

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Украинские защитники встретили наемников ЧВК Вагнер огнем из стрелкового оружия и гранатометов. В результате действий ГПСУ российские оккупанты отступили.

В ходе боя были ликвидированы пять российских оккупантов и еще девять были ранены.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия активизировала наступление на Бахмут из-за «улучшения взаимодействия» между силами минобороны РФ и боевиками ЧВК Вагнера.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи под Бахмутом.

По его словам, россияне перешли к «сирийской» тактике выжженной земли и на фоне больших потерь уже привлекают спецназовцев.