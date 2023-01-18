Пограничники разгромили оккупантов, сорвав их попытку прорыва к Бахмуту 18 января, 16:01 Потери оккупантов по итогам боя составили 12 человек (Фото:ГПСУ)

Российские оккупанты не оставляют своих попыток взять штурмом Бахмут Донецкой области, несмотря на их тщетность и огромные потери.

Об это в среду, 18 января, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

На днях ее военнослужащие остановили попытку сразу нескольких штурмовых групп захватчиков обойти их опорный пункт на данном направлении, разгромив силы противника.

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«Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения», — рассказали в ГПСУ.

Несмотря на это, украинские защитники сдержали натиск россиян и удержали свои рубежи, обстреляв врага из миномета.

«Бой длился около двух часов, за этот промежуток времени в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек — пять убитыми и семь ранеными», — рассказали пограничники.