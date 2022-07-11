Формирования ударных групп из Беларуси и Брянской и Курской областей России не наблюдается — Госпогранслужба

11 июля, 16:20
В Беларуси проводят военные «учения» (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

В Беларуси проводят военные «учения» (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует формирование ударных групп из Беларуси и Брянской и Курской областей России.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в ходе брифинга.

«Изменений в численности, составе мы на данный момент не наблюдаем. Признаков формирования наступательных группировок также не выявлено», — сказал он.

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Однако Демченко добавил, что страна-агрессор Россия продолжает обстрел Украины со своей территории.

https://www.youtube.com/watch?v=WStgcDK4rRg

«Только за неделю зафиксировано около 130 обстрелов этих территорий», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=0hSbgjcfcQg

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля, но их продлили минимум до 9 июля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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