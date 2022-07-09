Пограничники обнаружили заминированный участок дороги в направлении Харькова
Украинские пограничники обнаружили заминированную дорогу в Харьков (Фото:ГПСУ)
Украинские пограничники обнаружили признаки дистанционного минирования дороги, ведущей в Харьков.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
«При проведении контрдиверсионных мероприятий охранники границы обнаружили признаки дистанционного минирования на дороге, ведущей в Харьков», — говорится в сообщении.
Отмечено, что при осмотре местности на участке было обнаружено 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.
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