Пограничники обнаружили заминированный участок дороги в направлении Харькова

9 июля, 12:57
Украинские пограничники обнаружили заминированную дорогу в Харьков (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники обнаружили заминированную дорогу в Харьков (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники обнаружили признаки дистанционного минирования дороги, ведущей в Харьков.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

«При проведении контрдиверсионных мероприятий охранники границы обнаружили признаки дистанционного минирования на дороге, ведущей в Харьков», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что при осмотре местности на участке было обнаружено 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Госпогранслужба Украины Харьков Минирование Война России против Украины

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