Пограничники обезвредили пьяного россиянина, устроившего скандал в аэропорту Киев Вчера, 15:01 1269 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ГПСУ Чтобы успокоить россиянина, пограничники применили в отношении него силу и спецсредства Скриншот с видео ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали пьяного россиянина, устроившего скандал в аэропорту Киев (Жуляны).

Как рассказали в ГПСУ, гражданина РФ 1980 года рождения не смог назвать цель своего визита, в связи с чем ему было отказано в проходе через контрольно-пропускной пункт.

В ответ на это агрессивный россиянин начал выкрикивать оскорбления в адрес Украины и сотрудников погранслужбы.

Когда же мужчина отказался выполнить требование и отойти на два шага назад, продолжая угрожать пограничникам, они применили для его задержания силу и спецсредства.

В итоге в отношении россиянина был составлен протокол по ст. 185-10 с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года.

После завершения всех процессуальных действий он будет принудительно выдворен назад в РФ.