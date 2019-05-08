Пограничники обезвредили пьяного россиянина, устроившего скандал в аэропорту Киев
Сотрудники
Госпогранслужбы Украины задержали пьяного россиянина, устроившего скандал в аэропорту
Киев (Жуляны).
Как рассказали в
ГПСУ, гражданина РФ 1980 года рождения не смог назвать цель своего визита, в
связи с чем ему было отказано в проходе через контрольно-пропускной пункт.
В ответ на это
агрессивный россиянин начал выкрикивать оскорбления в адрес Украины и сотрудников
погранслужбы.
Когда же мужчина
отказался выполнить требование и отойти на два шага назад, продолжая угрожать
пограничникам, они применили для его задержания силу и спецсредства.
В итоге в отношении
россиянина был составлен протокол по ст. 185-10 с запретом въезда на
территорию Украины сроком на три года.
После завершения
всех процессуальных действий он будет принудительно выдворен назад в РФ.