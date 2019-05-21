Пограничники наладили схему поборов с перевозчиков на КПВВ Новотроицкое Вчера, 18:21 701 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Матиос / Facebook Пограничники создавали искусственные препятствия для перевозчиков Анатолий Матиос / Facebook

Военная прокуратура разоблачила пограничников КПВВ Новотроицкое на вымогательстве поборов с перевозчиков.

Об этом сообщил военный прокурор сил ООС Олег Цицак.

По его словам, в преступную группу входили шесть инспекторов пограничной службы КПВВ Новотроицкое, командир отдела пограничной службы ОБГК Волноваха и заместитель командира Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Следователи установили, что пограничники создавали искусственные препятствия для перевозчиков, получали от них взятки и распределяли на съемной квартире.

В ходе расследования прокуроры задокументировали более 70 фактов получения денег от перевозчиков на общую сумму более 600 тыс. грн.

Во время проведения одновременных обысков в служебных помещениях КПВВ Новотроицкое, Донецкого пограничного отряда и по месту жительства всех фигурантов выявлено 6 тыс. грн задокументированного отката, а также 81 тыс. грн, $13 тыс., 300 евро и черновые записи с распределением средств между участниками преступной схемы.

В настоящее время задержаны три человека. Кроме того, проверяется причастность других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ к преступной схеме.