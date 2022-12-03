Не удалось убежать. Украинские пограничники уничтожили оккупантов в Донецкой области — видео

3 декабря, 15:40
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Уничтожение оккупантов (Фото:ГПСУ/Telegram)

Уничтожение оккупантов (Фото:ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники уничтожили здание, в котором скрывались оккупанты. Россиян накрыли из миномета в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

«Оккупантам в Донецкой области не удалось уйти от минометного огня пограничников. Бойцы уничтожили захватчиков в занятом ими доме», — говорится в сообщении.

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На кадрах видно, как российские солдаты суетятся возле одного из домов в Донбассе. Уже в следующий момент здание взрывается вместе с оккупантами, которые в нем укрывались от атаки пограничников.

За минувшие сутки в Украине ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 90 600 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/tT834H-2ycQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Минометный обстрел Российские военные Война России против Украины

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