Украинские пограничники опубликовали видео уничтожения вражеской БМП с оккупантами внутри 26 декабря, 02:37 БМП с россиянами уничтожили в Луганской области (Фото:Государственная пограничная служба Украины/Facebook)

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором благодаря аэроразведке в Луганской области был уничтожен российский БМП.



Координаты техники были переданы артиллеристам, уничтожившим БМП и оккупантов.

"На Луганщине аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ. Уже с первого выстрела "беха" была поражена мастерством "богов войны". Второй снаряд - настоящее файер-шоу для оккупантов!", - сообщили приграничники.

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