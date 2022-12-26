Украинские пограничники опубликовали видео уничтожения вражеской БМП с оккупантами внутри

26 декабря, 02:37
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БМП с россиянами уничтожили в Луганской области (Фото:Государственная пограничная служба Украины/Facebook)

БМП с россиянами уничтожили в Луганской области (Фото:Государственная пограничная служба Украины/Facebook)

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором благодаря аэроразведке в Луганской области был уничтожен российский БМП.

Координаты техники были переданы артиллеристам, уничтожившим БМП и оккупантов.

"На Луганщине аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ. Уже с первого выстрела "беха" была поражена мастерством "богов войны". Второй снаряд - настоящее файер-шоу для оккупантов!", - сообщили приграничники.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=EAwxjwaKQas
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Луганская область Война в Украине Война России против Украины

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