Пограничники показали удар дрона-камикадзе и артиллерии по базе оккупантов на юге Украины — видео 7 февраля, 13:47 По данным пограничников, оккупанты понесли существенные потери (Фото:dpsu.gov.ua)

Пограничники обнародовали видео удара дрона-камикадзе и артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники российских оккупационных войск на юге Украины.



Ролик опубликовала Госпогранслужба Украины.

Благодаря работе пограничной аэроразведке удалось обнаружить скопление живой силы оккупантов и их бронетехники.

«По указанным координатам точно сработал беспилотник-камикадзе и артиллерия, нанеся врагу значительные потери», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что украинские пограничники сбили российский штурмовик в небе над Бахмутом.