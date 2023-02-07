Пограничники показали удар дрона-камикадзе и артиллерии по базе оккупантов на юге Украины — видео

7 февраля, 13:47
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По данным пограничников, оккупанты понесли существенные потери (Фото:dpsu.gov.ua)

По данным пограничников, оккупанты понесли существенные потери (Фото:dpsu.gov.ua)

Пограничники обнародовали видео удара дрона-камикадзе и артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники российских оккупационных войск на юге Украины.

Ролик опубликовала Госпогранслужба Украины.

Благодаря работе пограничной аэроразведке удалось обнаружить скопление живой силы оккупантов и их бронетехники.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1622921095186640901

«По указанным координатам точно сработал беспилотник-камикадзе и артиллерия, нанеся врагу значительные потери», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее сообщалось, что украинские пограничники сбили российский штурмовик в небе над Бахмутом.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Госпогранслужба Украины Артиллерия Юг Украины Война России против Украины

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