Пограничники Беларуси пытаются глушить украинские дроны и перехватывать их, но безуспешно 22 ноября, 14:37 Граница Украины и Беларуси (Фото:МВД Украины)

Белорусские пограничники стремятся глушить украинские дроны, которые использует Госпогранслужба за наблюдением за территорией, а также несколько раз пытались перехватить их, но безуспешно.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, украинские пограничники используют беспилотники, чтобы отслеживать ситуацию по линии границы и приграничной территории.

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«Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить нам возможность наблюдения за линией границы. И не один раз они пытались перехватить управление беспилотниками и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам», — рассказал спикер ГПСУ.

Он сообщил, что Силы обороны продолжают возводить укрепления по линии границы с Беларусью, уничтожают подъездные пути, особенно опасные участки — минируют.

Демченко отметил, что Силы обороны на украино-белорусской границе готовы к любому развитию ситуации, но на данный момент провокации со стороны Беларуси не фиксируются.

21 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия разместила на территории Беларуси ракетные комплексы Искандер и С-400, а С-300 перебрасывает в Донецкую область, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре прифронтовых городов, но и по украинским войскам.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.