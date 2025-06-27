В ГПСУ не исключают, что пограничник мог сбежать за границу (Фото: Максим Козицкий/Facebook)

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что на прошлой неделе в Закарпатской области исчез военнослужащий ГПСУ.

В комментарии NV в пятницу, 27 июня, он подтвердил, что на прошлой неделе военный не прибыл в свое подразделение.

Демченко отметил, что в день исчезновения пограничник не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие задачи.

По его словам, пока точно не известно, где именно находится военный, продолжаются мероприятия по поиску.

«Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы», — отметил спикер ГПСУ.

Демченко уточнил, что информация о возможном нарушении границы предоставлялась и словацким пограничникам. На данный момент словаки не сообщали о задержании военнослужащего.

В то же время он опроверг информацию о том, что военный исчез из-за запланированного направления в зону боевых действий.

Спикер добавил, что военнослужащий проходит службу по контракту и в 2023 году в составе подразделений ГПСУ участвовал в отражении российского вторжения на территорию Украины.

Кроме того, Демченко подчеркнул, что об исчезновении военного сообщили в правоохранительные органы.