Белорусский пограничник под обстрелами сбежал в Украину, чтобы воевать против России 13 июля, 12:00 Белорусский пограничник заявил о желании воевать против РФ в составе украинских сил (Фото:Госпогранслужба)

Пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов. Он незаконно пересек границу Украины, пробираясь с территории Беларуси.



Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Задержанный рассказал, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он заявил о желании присоединиться к Силам обороны Украины в войне против РФ и именно поэтому решился на пересечение границы.

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Мужчина также рассказал, что у него были единомышленники. С одним из них белорусский пограничник и отправился в Украину, но по дороге к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смог только он один.



В настоящее время проводится проверка озвученной задержанным информации, после чего будет приниматься решение по его дальнейшей судьбе.

12 июля Радыё Свабода сообщила, что белорусский пограничник незаконно пересек границу с Украиной. На украинской территории его задержали и дали двое суток ареста.

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