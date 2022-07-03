«То ли уважали, то ли боялись». Пограничник с Азовстали рассказал о пребывании в плену оккупантов — видео 3 июля, 00:11 Пограничник Павел Пиковец, воевавший в Мариуполе, вместе с женой (Фото:Скриншот видео Государственная пограничная служба Украины/YouTube)

Пограничник Павел Пиковец, защищавший Мариуполь от российских оккупантов, рассказал о пребывании в плену. Видео 2 июля опубликовала Госпогранслужба.

Он рассказал, что добрался до Азовстали 15 апреля. Там бойца доставили в госпиталь и оказали помощь. Павел Пиковец находился раненым на заводе до самого выхода оттуда — 17 мая.

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«Хочется это забыть, как сон. Я не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К тем, которые были с Азовстали, как-то относились по-другому. То ли уважали, то ли боялись, я не знаю. Но на нас они смотрели как на воинов», — рассказал он.

Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них — 95 защитников Азовстали в Мариуполе. В ГУР рассказали, что у большинства освобожденных бойцов тяжелые огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы и ампутации конечностей. Они получают срочную медицинскую и психологическую помощь.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.



Самый масштабный обмен с начала войны: 144 пленных вернулись домой https://www.youtube.com/watch?v=FsQ1Ioz01Sw

В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

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