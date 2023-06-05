«Что же с дождями завтра»? Синоптик дала прогноз погоды на вторник и предупредила, когда увеличится количество осадков 5 июня, 17:30 Дожди в нескольких областях во вторник (Фото:ASHISH SHARMA / pexels)

Сегодня и завтра в большинстве областей погоду будет определять антициклон по имени Ксамара, благодаря которому на большинстве территорий страны держится сухая и малооблачная погода.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о том, что сегодня небольшой дождь вероятен только на Закарпатье и в районе Карпат и предупредила где ожидать непогоду во вторник.

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«Неделя новая синоптическая началась.

Погода в Украине теплая, без жары, дождей явно маловато, но кто жалуется, кому подходит. Это уже в зависимости от ситуаций и потребностей.

Что с дождями завтра?

Пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы 6-го июня в западных областях Украины.

В дневные часы немного может покапать в северной части.

На остальной территории — антициклон, сухо и солнечно.

Температура воздуха необычно будет ниже на Закарпатье и привычно в Карпатах, +19 +22 градуса.

Самыми теплыми окажутся завтра север, юг и центр, +23 +27 градусов.

На востоке ожидается +20 +24 градуса.

В Киеве 6-го июня предполагается теплая погода, до +26 градусов. Без существенных осадков, разве ближе к вечеру может кое-где вылиться пару капель дождя.

На неделе дождь — преимущественно на западе Украины.

Увеличится дождей на выходных, 10−11 июня и, соответственно, немного похолодает".

Фото: Наталья Диденко / facebook