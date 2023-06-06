Атмосферный фронт. Синоптик дала прогноз погоды на завтра: где будет жарче всего 6 июня, 17:30 Погода завтра, в среду 7 июня (Фото:Oleksandr Pidvalnyi / pexels)

Природа будто почувствовала масштаб катастрофы, которая произошла сегодня в Украине, и подарила самую высокую температуру воздуха на завтра Херсонской области.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о погоде на среду и рассказала где на фоне общего потепления завтра будет прохладнее всего.

«7-го июня самой высокой ожидается температура воздуха в Херсонской области, на юге Одесской области и в западной части Крыма, в Черкасской, Черниговской и Киевской областях — в течение дня +25+27 градусов.

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Прохладнее всего будет завтра в западных областях, +18+23 градуса.

Все, кто не вошел в перечень, будут принадлежать умеренно теплой погоде, +20+24 градуса.

Дожди с грозами пройдут в среду на западе Украины.

Днем неустойчивая атмосфера расположится также над северными областями плюс Винницкая область — местами дожди, возможны грозы.

Юг, восток Украины и большая часть центра окажутся в сухой воздушной массе.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, на востоке местами северо-восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве 7-го июня днем пройдут локальные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет высокой, максимально +25+27 градусов.

На выходных Украину будут проходить атмосферные фронты — дождей станет больше.

Пока что температура воздуха удерживается комфортная, с небольшими колебаниями, ни сильной жары, ни серьезного похолодания.

Дожди, а точнее, их количество, никогда никого не удовлетворяло, кому-то много, кому-то очень мало — поэтому вместе следим особенно тщательно за прогнозами именно осадков".

Фото: Наталья Диденко / facebook