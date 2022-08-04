Почти на 10 градусов. Когда в Украине случится резкое похолодание

4 августа, 14:50
Погода в Украине изменится (Фото:Lisa Pellegrini/unsplash)

Погода в Украине изменится (Фото:Lisa Pellegrini/unsplash)

В ближайшие дни по всей Украине будет преобладать высокая температура воздуха, но скоро она резко снизится.

Во вторник 9 августа ожидается резкий скачок температуры вниз – в Киеве столбик термометра опустится примерно до 20-22 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Также она поделилась прогнозом погоды на 5 августа.

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В пятницу, 5 мая, по всей Украине температура воздуха будет теплой – от 25 до 29 градусов, а иногда и до +30.

Самой жаркой частью будет мероприятие Украины: в течение дня температура там составит +27+32 градуса. Там будет доминировать антициклонический характер погоды, поэтому будет сухо и солнечно. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, на Левобережье – с грозами.

В Киеве в пятницу пройдет дождь, вероятно, с грозой. Осадки будут ожидаться поближе к вечеру. Температура воздуха достигнет 29 градусов.

Напомним, раньше мы рассказывали, когда в Украине резко изменится погода.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Прогноз погоды Погода

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