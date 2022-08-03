Туман, гроза, жара. Какая будет погода в Украине до конца недели

3 августа, 15:39
Погода 4 августа в Украине (Фото:David Marcu/unsplash)

Погода 4 августа в Украине (Фото:David Marcu/unsplash)

В ближайшее время украинцам следует ожидать дождей, однако во второй половине недели наступит летняя жара и ясные солнечные дни.

«Циклон над Украиной стационирует, то есть, малоподвижный, лень ему куда-то двигаться, лежит на атмосферном диване, крутится над нами и заполняется», — рассказала синоптикиня Наталья Диденко. Во второй половине недели дожди пройдут, а столбики термометров будут показывать от +28 до +33 градусов.

Видео дня

Погода в Украине на 4 августа

В четверг в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди, а на Левобережье их будут сопровождать грозы. Температура воздуха существенно не изменится: в течение дня ожидается от +25 до +29 градусов, в Закарпатье и Луганской области - до +30 градусов.

В западной части Украины будет преобладать сухая малооблачная погода.

В Киеве еще остается возможность дождя с грозой. Температура воздуха будет составлять в течение дня +26, +27 градусов. Из-за высокой влажности чаще встречаются ночные и утренние туманы, поэтому водителям нужно быть особенно осторожными — видимость будет ухудшаться до 300-500 метров.

Погода 4 августа в столицах разных стран мира:

  • в Варшаве +30,
  • в Берлине +38,
  • в Мадриде +39,
  • в Риме +35,
  • в Лондоне +23,
  • в Париже +32,
  • в Вильнюсе +26,
  • в Дублине +17,
  • в Загребе +33,
  • в Афинах +35 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, как долго продержится летняя погода в Украине.

Читайте также:
Редактор: Лилия Витюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Погода

Эксклюзивы НВ

Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Повод для оптимизма. Что меняется для Украины

Появляется все больше свидетельств того, что импульс в войне между Россией и Украиной довольно резко сместился в пользу украинской стороны

3 августа, 13:01
Мнения
Антоновский мост в Херсоне, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Юг — это ключ всей войны» /
Поражение россиян в Херсоне станет началом конца всего вторжения — израильский офицер
3 августа, 08:24
События
Отказавшись от привычки есть сахар вы снизите риск смертельных заболеваний (Фото:Brian Suman/Unsplash)
Хватит есть пирожные! /
Пять способов избавиться от сладкой зависимости. И да, одной силы воли недостаточно
3 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X