Туман, гроза, жара. Какая будет погода в Украине до конца недели 3 августа, 15:39 Погода 4 августа в Украине (Фото:David Marcu/unsplash)

В ближайшее время украинцам следует ожидать дождей, однако во второй половине недели наступит летняя жара и ясные солнечные дни.

«Циклон над Украиной стационирует, то есть, малоподвижный, лень ему куда-то двигаться, лежит на атмосферном диване, крутится над нами и заполняется», — рассказала синоптикиня Наталья Диденко. Во второй половине недели дожди пройдут, а столбики термометров будут показывать от +28 до +33 градусов.

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Погода в Украине на 4 августа

В четверг в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди, а на Левобережье их будут сопровождать грозы. Температура воздуха существенно не изменится: в течение дня ожидается от +25 до +29 градусов, в Закарпатье и Луганской области - до +30 градусов.

В западной части Украины будет преобладать сухая малооблачная погода.

В Киеве еще остается возможность дождя с грозой. Температура воздуха будет составлять в течение дня +26, +27 градусов. Из-за высокой влажности чаще встречаются ночные и утренние туманы, поэтому водителям нужно быть особенно осторожными — видимость будет ухудшаться до 300-500 метров.

Погода 4 августа в столицах разных стран мира:

в Варшаве +30,

в Берлине +38,

в Мадриде +39,

в Риме +35,

в Лондоне +23,

в Париже +32,

в Вильнюсе +26,

в Дублине +17,

в Загребе +33,

в Афинах +35 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, как долго продержится летняя погода в Украине.

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