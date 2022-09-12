Прогноз на завтра. Какую погоду принес в Украину циклон Пегги 12 сентября, 15:34 Погода в Украине на 13 сентября (Фото:unsplash)

На территорию Украины с запада пришел циклон Пегги, принесший дождливую и прохладную погоду.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Погода в Украине 13 сентября

Во вторник, 13 сентября, циклон будет смещаться в восточном направлении. Во многих регионах Украины ожидаются дожди, однако осадки будут постепенно отступать из западных и северных областей. В Одесской, Николаевской и Черновицкой области ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В других регионах должно быть умеренно ветрено.

Видео дня

На Украину надвигается циклон Пегги / Фото: Наталья Диденко \ facebook

В Луганской, Донбассе, Запорожье, Крыму и Херсонской области ожидается теплая погода — от +18 до +23 градусов.

Холоднее всего будет вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницкий и на севере Одесщины. Там предполагается +11+15 градусов. На остальной территории Украины ожидается до +13+17 градусов тепла.

В Киеве 13 сентября возможны дожди ночью, утром и в первой половине дня после обеда дожди должны прекратиться. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +12+14 градусов.

Синоптикиня добавила, что в четверг и пятницу следует ожидать потепления.

В Украину придут серьезные похолодания / Фото: Наталья Диденко \ facebook

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.