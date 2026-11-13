Во Львове и области выпал мокрый снег

Во Львове в районе Сыхова, а также в Самборе, Дрогобыче и Новояворовске идёт снег (Фото: Герман Крупенин / unsplash)

Во Львове и населенных пунктах области в пятницу, 13 ноября, начал падать первый в этом сезоне снег .

Об этом сообщают жители Львова и области в социальных сетях и местные Telegram-каналы.

В отдельных районах города, в частности в Сихове, уже идет снег. Также снегопад наблюдается в Самборе, Дрогобыче и Новояворовске.

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Видео с первыми снежинками львовяне публикуют в социальных сетях.

Местные жители сообщают, что Самбор постепенно засыпает снегом.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии во Львове и области 13 ноября прогнозировал значительные дожди с переходом в мокрый снег. Синоптики также предупреждали о сильном ветре, налипании мокрого снега, гололеде на дорогах и слабых метелях. Температура воздуха колебалась от +3…+8 °C ночью до +5…+10 °C днём.

В субботу, 14 ноября, во Львове и области осадки прекратятся. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью температура воздуха местами опустится до 2° мороза, днём столбики термометров поднимутся до +5 °C.