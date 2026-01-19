Морозы ослабнут, а снег вернется. Укргидрометцентр сообщил, когда ждать смягчения погоды в Украине

Ослабление морозов в Украине ️можно ожидать в конце этой недели, после 22 января.

Об этом сообщила в понедельник, 19 января, начальница отдела взаимодействия с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина.

По ее словам, ближайшие несколько дней еще удержатся позиции антициклона, пришедшего с северо-востока, — именно он и обеспечивает морозную погоду.

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Морозы несколько ослабнут после 22 января, но вернутся осадки — с 23 января можно ожидать возвращения снега, отметила Наталья Птуха.

Она уточнила, что до 22 января в северных областях и в Винницкой области будут сохраняться морозы до -20 °С 20 ночью и −6…−11 °С днем. В остальных областях температура ночью будет −8…−13 °С, днем −3…−8 °С. На Закарпатье дневные максимумы могут переходить к 0 — как отметила Наталья Птуха, там обычно немного теплее других регионов.

После 22 января потепление даже ночью может быть довольно ощутимым, подчеркнула синоптик: −5…−11 °С вместо нынешних −12…−17 °С. Днем теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье — там температура может подняться даже до +3 °С.

В период с 25 по 27 января в Украине ожидается прибытие циклона — а это означает более облачную погоду и вероятность осадков. В то же время Наталья Птуха напомнила, что этот прогноз уже является довольно условным, ведь он выходит за пределы 5 дней для официального прогноза.