Сибирский антициклон: какой мороз будет на выходных в Украине и почему корректнее использовать другое название явления

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, какое влияние имеет антициклон из Сибири на Украину и почему корректнее называть его Азиатским.

«Так, начнем сегодня с антициклона. Многие из вас слышали устойчивое выражение — Сибирский антициклон. Это также стереотипный привет из прошлого. Потому что на самом деле этот антициклон — Азиатский или Центральноазиатский, то есть, название родины антициклона по географии. Еще его называют Монгольский антициклон и, соответственно, Сибирский. Естественно, что раньше приветствовалось — Сибирский антициклон, а еще помните? сибирское здоровье (р-р-р) и т. д. Это понятно. Ошибкой, на самом деле, не будет сказать Сибирский антициклон, это вроде как и географическая привязка. Но так они уже в печень въелись, что даже в метеорологии от них противно. Поэтому. Говорим — Азиатский антициклон».

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Диденко предупредила, насколько снизится температура воздуха в Украине в выходные, где будет гололедица, штормовой ветер и сколько продлится крепкий мороз в стране.

«Так вот. Азиатский антициклон очень мощный и своими барическими ветвями он достигает даже территории Украины. В нем, как правило, сухой воздух, слабый ветер, жара летом и морозы зимой. Иногда по периферии прорываются какие-то атмосферные фронты, которые забрасывают облачность или осадки, но несущественно и ненадолго. Поэтому в ближайшее время в Украине — без существенных осадков. Если вы видите такое в прогнозе, но летает небольшой снег, не спешите упражняться в иронии относительно профессиональных способностей синоптиков — такие микропроцессы непросто уловить иногда. 17−18 января в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму ожидается снег. На дорогах повсеместно гололедица. Температура воздуха без особых изменений: ночью -10 -16 градусов, на севере -15 -22, в течение дня -9 -15 градусов, на Закарпатье и на крайнем юге -2 -5 градусов. В южной части завтра порывы северо-восточного ветра могут достигать штормовых значений. В Киеве в субботу и воскресенье будет холодно. Ночью -15 -18 градусов, днем -10 -12 градусов. Без существенных осадков. Гололедица. В дальнейшем морозы в Украине будут продолжаться. По предварительным прогнозам, до конца января».