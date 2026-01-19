«Замаячило ослабление морозов». Когда начнет повышаться температура воздуха в Украине и что помешает насладиться потеплением

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где будет ночной мороз -20 во вторник, 20 января, будут ли в этот день осадки и какая погода ожидается в столице.

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«20-го января будет в Украине морозно. Ночью -12 -18 на севере и западе местами до -20 градусов. В течение дня вторника -6 -11 градусов. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, небольшой или умеренный. Осадки маловероятны — антициклон. В Киеве 20-го января — морозно и сухо».

Диденко рассказала, когда по предварительному прогнозу может ослабнуть мороз, что помешает комфортному пребыванию на свежем воздухе и когда в Украину снова вернется значительное похолодание.

«Далее по неделе, скорее вторая половина, замаячило ослабление морозов. Хотя, если честно, ослабление морозов сочетается с появлением осадков и, соответственно, усилением ветра. А это также для ситуации как на дорогах, как в помещениях, как в головах и сосудах будет некомфортно. Тем более, что в конце января-начале февраля сильные морозы, пусть они сказятся, могут снова возобновиться».