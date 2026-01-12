«Вынырнем над морозной поверхностью». Синоптик сообщила, когда в Украину придет потепление и сколько оно продлится

Погода с крепким морозом продлится в Украине до середины недели. С ее второй половины температура воздуха начнет повышаться, но ненадолго.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о продолжении морозной погоды, где будет снег в ближайшее время и когда температура воздуха в Украине начнет подниматься.

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«Неделя началась в Украине морозом, и сильным местами. Завтра, 13-го января, морозы продлятся. Ближайшей ночью будет холоднее всего в северных областях, -15 -20 градусов, на остальной территории -10 -14 градусов, на юге и на Закарпатье -6 -12 градусов. В течение дня вторника не рахат-лукум, северная часть -10 -14 градусов, на остальной территории -6 -9 градусов. На дорогах — гололедица. Снег пройдет завтра в западных областях Украины, атмосферный фронт хвостиком будет метлять, однако в большинстве областей — без существенных осадков, антициклонический характер погоды».

Диденко сообщила, какая погода в Киеве будет 13 января и назвала день, когда крепкий мороз уступит потеплению.

«В Киеве 13-го января снег будет только вокруг, на деревьях и земле, но сверху не будет идти. Ночью морозяка, пусть он бесится, до -18 градусов, а днем -12 градусов. Сидим пока в морозах — немного вынырнем над морозной поверхностью в четверг, 15−16-го января, попустит, вдохнем и снова в морозы. Еще, 15-го января, кому мало, добавится снега».