Температура снизится до -20. Синоптики предупредили о сложных погодных условиях в Украине и где будет самый крепкий мороз

Погодные качели с перепадами температуры и многочисленными осадками в Украине прекратятся в последние дни недели, когда ударит крепкий мороз.

По прогнозу синоптиков, днем 9 января циклон покинет Украину, произойдет стабилизация погодных условий, но на фоне роста атмосферного давления существенно снизится температура воздуха на большей части территории страны.

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В пятницу, 9 января, в большинстве областей пройдут дожди с переходом в снег, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 м/с с возможными порывами до 15 — 20 м/с на левобережье Украины. Температура воздуха снизится до -2 -10 градусов, в северо-западных областях местами до -14, а на юге — 0 +5 градусов.

В субботу, 10 января, ожидается холодная погода, местами с небольшим снегом. Ветер западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -9 -14 градусов, на севере и западе — до -15 -19 градусов, а днем -6 -11, в Крыму — до -5.

В воскресенье, 11 января, в большинстве областей пройдет небольшой снег, на дорогах сформируется снежный накат. Ветер будет западным и юго-западным 5 — 10 м/с. Ночью температура составит -9 -14 градусов, в западных и северных областях местами до -20 градусов, а днем — минус 6 -11 градусов, на юге и в Крыму будет около 0 градусов.