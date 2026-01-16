Новый этап похолодания. Синоптики сообщили о возвращении крепкого мороза во все регионы Украины и самые холодные области

После кратковременного повышения температуры в некоторых областях Украины на всю ее территорию надвигается очередное значительное похолодание.

Колебания температуры, которые произошли в середине недели и местами привели к ощутимому кратковременному потеплению вскоре прекратятся — начинается новый этап похолодания. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в субботу, 17 января, мороз охватит всю страну. В этот день в большинстве регионов установится погода с переменной облачностью; самая низкая ночная температура -18 градусов ожидается на севере, самая высокая дневная -1 градус на Закарпатье. В дальнейшем температура продолжит падать.

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Какая погода в Украине будет в субботу, 17 января

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха -13 -16 градусов, дневная -10 -8 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -16 -18 градусов, дневная -10 -12 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -14 -16 градусов, дневная -10 -8 градусов.

В южных областях переменная облачность, местами облачно, без осадков. Ночная температура воздуха -9 -11 градусов, дневная -6 -4 градуса.

В восточных областях переменная облачность, местами облачно, без осадков. Ночная температура воздуха -13 -16 градусов, дневная -10 -8 градусов.

В Крыму облачно, без осадков. Ночная температура воздуха -7 -9 градусов, дневная -5 градусов.