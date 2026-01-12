Мороз, солнце, снег. Синоптики сообщили, где будет -21 в Украине и установится облачная с прояснениями погода

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, новая неделя в Украине начнется с облачной с прояснениями погоды и сурового мороза до -18 градусов. Днем в понедельник везде, кроме западного региона, ожидаются прояснения благодаря которым мороз будет восприниматься легче. Во всех областях предполагается незначительный снег. В дальнейшем, во вторник, 13 января, будет продолжаться похожая погода, но кое-где ночная температура упадет еще больше. Самая низкая -21 градус в этот день ожидается в Киевской области, самая высокая дневная -1 градус в Крыму.

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Какая погода в Украине будет во вторник, 13 января

В западных областях облачно, небольшой снег. Средняя ночная температура воздуха -13 -15 градусов, дневная -7 -5 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночная температура воздуха -18 -20 градусов, дневная -15 -13 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночная температура воздуха -16 -18 градусов, дневная -13 -11 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночная температура воздуха -9 -11 градусов, дневная -5 -3 градуса.

В восточных областях облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночная температура воздуха -14 -16 градусов, дневная -10 -8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночная температура воздуха -7 -9 градусов, дневная -3 -1 градус.