Колебания температуры. Где в Украине вскоре будет потепление, а где мороз до -20 и снег

По многочисленным прогнозам синоптиков, с 15 января в Украину зайдет атмосферный фронт с запада под влиянием которого на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму температура воздуха может подняться до плюсовых значений. На других территориях страны будет сохраняться настоящая зимняя погода с крепкими морозами.

Реклама

Синоптик Наталья Птуха ранее предупредила, в какие дни стоит ожидать потепления и когда морозы снова охватят всю Украину.

«15−17 января возможны определенные колебания температур. На фоне прохождения атмосферного фронта с запада на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму в дневные часы может быть от -3 до +2. Впрочем, ночью здесь все же будет морозно — от -11 до -17. 17 января в северных областях температура снова опустится до -15 -20, а днем ожидаются те же самые -9 -15, кроме Закарпатья — в этом регионе будет около нуля. Также 15 числа с запада будет поступать атмосферный фронт. Он будет хоть и не слишком активен, но все же принесет небольшой снег. В частности ночью заснежит во Львове, Тернополе и других западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, в Крыму и на Приазовье. А днем 15 января небольшой снег будет идти по всей Украине, кроме ее северо-восточной части».