Атмосферный фронт. Синоптик сообщила, где потеплеет до +2 в Украине и какая погода ожидается на всей территории до конца недели

Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV сообщила о колебаниях температуры на фоне атмосферного фронта, который зайдет в Украину на несколько дней, где ожидается небольшой снег и сохранится ли гололед на дорогах.

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«В ближайшие несколько суток температура воздуха в большинстве регионов будет в пределах -13 -20 градусов мороза ночью и -7 -15 днем. В то же время в Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье, а также Ужгороде ожидается не ниже -14 градусов ночью и не холоднее -8 днем. А уже в четверг, 15 января, в этих регионах дневной воздух будет прогреваться даже до +2, однако будет облачно. 15−17 января возможны определенные колебания температур. На фоне прохождения атмосферного фронта с Запада на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму в дневные часы может быть от -3 до +2. Впрочем, ночью здесь все же будет морозно — от -11 до -17. 17 января в северных областях температура снова опустится до -15 -20, а днем ожидаются те же самые -9 -15, кроме Закарпатья — в этом регионе будет около нуля».

По словам Птухи, сейчас почти вся территория Украины покрыта снежным покровом, исключение составляют Николаевская, Кировоградская, Полтавская и несколько других областей. В дальнейшем небольшой снег пройдет на большинстве территорий страны.

«13−14 января осадков по стране в целом не ожидается. Разве что во вторник днем в Карпатах и на Закарпатье местами будет снежить. Также 15 числа с запада будет поступать атмосферный фронт. Он будет хоть и не слишком активен, но все же принесет небольшой снег. В частности ночью заснежит во Львове, Тернополе и других западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, в Крыму и на Приазовье. А днем 15 января небольшой снег будет идти по всей Украине, кроме ее северо-восточной части. Гололед сохраняется там, где он уже образовался, особенно по северным регионам и частично центральным. А на западе остается снежный накат».