Мороз продолжается. Какие регионы станут самыми холодными в Украине и где в конце недели потеплеет до +2 градусов

Антициклон из Сибири продолжает влиять на погоду в Украине . В течение текущей недели в стране преимущественно будет удерживаться крепкий мороз.

Морозная погода в Украине продлится в ближайшее время без особых изменений. По прогнозу синоптиков, везде ожидается холодная погода с самым крепким морозом в северных и западных областях. Существенные осадки не предвидятся, однако из-за размытых атмосферных фронтов на Левобережье страны, а также в западных и южных областях пройдет небольшой снег. Везде будет сохраняться гололедица.

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В понедельник, 19 января, под влиянием антициклона на всей территории Украины ожидается холодная погода. Осадки не предвидится. Небольшой снег пройдет только в Крыму. На дорогах в большинстве регионов гололедица. Ночью и утром на западе и севере возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в юго-восточной части северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха -15 -22 градуса, дневная -4 -10 градусов. На юге ночью -9 -14 градусов, днем -1 -6 градусов.

Во вторник, 20 января, большинство областей страны будут находиться под влиянием морозного антициклона. Везде без осадков, кроме крайнего востока, где местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. В западных, северных и центральных регионах ночью и утром возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, на Левобережье северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха в северных и западных областях -17 -22 градуса, на остальной территории страны -10 -15 градусов; дневная -4 -9 градусов, на юге и в Карпатах -4 +1 градус.

В среду, 21 января, небольшой снег пройдет в северо-восточных областях страны, в остальных регионах без осадков. На Правобережной части страны местами будет наблюдаться туман с отложением изморози. Ветер преимущественно северо-западный, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха в северных и западных областях -16 -22 градуса, на остальной территории -10 -15 градусов; дневная -4 -9 градусов, на юге и в Карпатах -4 +1 градус.

В четверг, 22 января, небольшой снег ожидается на Левобережье страны, в остальных регионах без осадков. Ночью и утром на западе туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха в северных и западных областях -16 -22 градуса, на остальной территории -9 -14 градусов; дневная -4 -10 градусов, на юге и в Карпатском регионе около 0 градусов.

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В пятницу, 23 января, небольшой снег местами ожидается в северных и северо-восточных областях. В остальных регионах без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха -12 -17 градусов, в западных областях -17 -22 градуса, дневная -4 -11 градусов.

В субботу, 24 января, период морозной погоды, преимущественно без осадков, продолжится по всей стране. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха -13 -18 градусов, на севере и западе местами -19 -23 градуса, дневная -5 -11 градусов, на крайнем юге местами -4 +1 градус.

В воскресенье, 25 января, в западных и южных областях ожидается снег, днем умеренный, на юге Одесской области, на Закарпатье с дождем. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха -10 -15 градусов, в северных и восточных регионах -17 -22 градуса, дневная -4 -11 градусов, в южных областях и на крайнем западе -3 +2 градуса.