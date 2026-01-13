«Будет преобладать морозная погода». Где будет холоднее всего в середине недели в Украине и пройдет небольшой снег

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о продолжении холодной зимней погоды с морозом до -20 градусов в середине недели в Украине.

«Еще вчера в прогнозе было пару волн ослабления мороза, я заглядываю сегодня и что я вижу. Внизу — прогностическая диаграмма для Киева и там четко видно, что в ближайшее время что-то не видно каких-то послаблений мороза. Ночью все время в пределах -14 -17 градусов, днем близко -10 градусов. Ищите сбоку отметку T min max, то есть, температуру минимальную и максимальную. Это не значит, что завтра не будет какого-то другого уточнения в сторону ослабления, но мы только за».

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Диденко сообщила о погоде в Киеве в среду, 14 января, где пройдет снег и напомнила о гололеде.

«Итак. 14-го января в Украине удержится морозная погода с температурой воздуха ночью -10 -15 градусов, на севере -15 -20 градусов. В течение дня 14-го января ожидается -9 -14, на западе -7 -12, на юге -2−6 градусов. На дорогах гололедица. Снег небольшой может полетать в центре, на западе и юге. Однако все же в целом без существенных осадков завтра. В Киеве ближайшей ночью -13 -15, завтра днем около -10 градусов. Без осадков, на дорогах и тротуарах скользко. О ближайшем синоптическом будущем я сказала, будет преобладать морозная погода».