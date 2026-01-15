Температура от -21 до +2. Где в конце рабочей недели ожидается самый сильный мороз, снег и теплая погода в Украине

Потепление 15 января принесло повышение температуры до 0 +2 градусов в несколько регионов Украины, но уже в пятницу она снова начнет снижаться.

Погода в Украине в пятницу, 16 января, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет с переменной облачностью на большинстве территорий. Облачное небо и небольшой снег ожидаются в восточном регионе. На дорогах местами удержиться гололедица. Будет наблюдаться постепенное снижение температуры воздуха. Самая низкая ночная -21 градус в этот день ожидается в Житомирской и Черниговской областях, самая высокая дневная +2 градуса удержится на Закарпатье.

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Какая погода в Украине будет в пятницу, 16 января

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха -5 -9 градусов, дневная -7 -5 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -16 -19 градусов, дневная -13 -11 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -14 -16 градусов, дневная -11 -9 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -10 -12 градусов, дневная -7 -5 градусов.

В восточных областях облачно, небольшой снег. Ночная температура воздуха -13 -16 градусов, дневная -9 -7 градусов.

В Крыму облачно, без осадков. Ночная температура воздуха -7 -9 градусов, дневная -4 -2 градуса.