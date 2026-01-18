Мороз с критическими показателями. Синоптик предупредил о чрезвычайно холодных выходных: похолодание до -25 градусов

По данным SINOPTIK.ua, январь показывает свой настоящий характер — эти выходные станут самыми холодными с начала зимы. Самые суровые морозы: температура до -24 °C на западе и резкое похолодание по всей стране. Суббота принесет сильные морозы по всей территории с температурами до -24 °C на западе, а воскресенье еще усилит холод с ночными показателями до -25 °C. Вся Украина без исключения окажется в зоне холодной погоды как днем, так и ночью — редкое явление, когда от Ужгорода до Луганска царят одинаково суровые условия. По данным SINOPTIK.ua, западные области переживут самое драматичное похолодание: Закарпатье с дневных +3 °C до −11…−15 °C ночью, Львовщина с +1…+3 °C до −10…−11 °C — резкое снижение температуры на 13−18 градусов за сутки. Осадков практически не будет, лишь незначительный снег в Крыму. Народная примета говорит: Когда в январе сильные морозы — лето будет жарким и урожайным.

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Суббота, 17 января

День сурового мороза: температура до -24 °C без осадков

Суббота станет первым днем настоящего январского испытания морозом. Прогноз погоды на выходные осадков не предусматривает, однако холод почувствует каждый уголок Украины.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточные области окажутся под сильным морозом. Днем термометр покажет от -12 °C до -8 °C, ночью морозно — до -21 °C. Харьков, Луганск и вся Донецкая область почувствуют холодную погоду и днем, и ночью — температура будет ниже нормы для этого периода года. Харьковская область, в частности Изюм, Богодухов, Берестин, Купянск, Лозовая, Харьков и Чугуев, окажется в зоне холодной погоды. Облачность переменная, осадков не будет. Ветер северо-восточный, слабый, но на морозе будет ощущаться резче. Погода в Украине на выходные требует максимального утепления. Прикрывайте лицо — в случае длительного пребывания на улице угроза обморожения достаточно реальна.

Центр (Киев, Днепр)

Центральные области переживут еще более суровые морозы. Днем будет от -11 °C до -9 °C, ночью морозно — до -22 °C, самая низкая температура в Овруче. Киев, Днепр, Полтава, Черкассы, Житомир — все без исключения окажутся под холодной погодой и днем, и ночью. Вся Киевская область (Борисполь, Бровары, Буча, Белая Церковь, Вышгород, Обухов, Фастов) окажется в холоде. Днепропетровщина (Днепр, Каменское, Кривой Рог, Самар, Никополь, Павлоград, Синельниково) также вся в зоне мороза. Полтавщина (Кременчуг, Лубны, Миргород, Полтава), Черкасская область (Звенигородка, Золотоноша, Умань, Черкассы), Житомирщина (Бердичев, Житомир, Коростень, Звягель), Винницкая область, Кировоградщина — все под холодной погодой. Облачность сплошная, осадков не будет. Это тот мороз, когда даже короткие выходы на улицу требуют полного зимнего снаряжения. Ограничьте время пребывания на улице, особенно детям и пожилым людям.

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Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Запад Украины испытает драматического похолодания и низких температур. Днем будет от -12 °C до -6 °C, ночью морозно — до -24 °C, самая низкая температура в Старом Селе! Это критический мороз. Ивано-Франковская область переживет температурный обвал: с дневных +3 °C до −10…−11 °C — падение на 13−14 градусов! Весь регион (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Надворная) под холодной погодой и днем, и ночью. Похожая картина на Львовщине: снижение температуры с +1…+3 °C до −5…−11 °C — скачок на 8−14 градусов. Вся Львовщина (Дрогобыч, Золочев, Львов, Самбор, Стрый, Шептицкий, Яворов) под сильными морозами. Закарпатье также переживет значительное падение температур: Берегово, Мукачево, Рахов, Хуст перейдут с температур −1…−5 °C до −11…−15 °C — падение на 10−14 градусов за сутки. Волынь, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновцы — окажутся в этой же температурной аномалии. Облачность переменная, осадков не будет. Это тот мороз, когда выходить на улицу без крайней необходимости не стоит.

Юг (Одесса, Херсон)

Южные области получат самые мягкие условия, но и здесь будет настоящий мороз. Днем ожидается от -8 °C до -5 °C, ночью морозно — до -15 °C, самая низкая температура в Кодыме. Крым весь под холодной погодой: Евпатория, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Керчь, Перекоп, Симферополь, Феодосия, Ялта — все районы и днем, и ночью ощутят мороз ниже нормы. В Белогорске, Феодосии и Ялте возможен небольшой снег, но осадки будут минимальными. Одесская область (Измаил, Болград, Белгород-Днестровский, Одесса, Подольск, Раздельная) испытывает похолодание. В частности в Измаиле и Болграде температура с −2…−4 °C упадет до −10…−13 °C — на 8−9 градусов. Херсонщина (Берислав, Геническ, Каховка, Скадовск, Херсон), Николаевщина (Баштанка, Вознесенск, Николаев, Первомайск), Запорожская область — все под холодной погодой. На юге небо будет полностью под облаками.

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Воскресенье, 18 января

Усиление морозов: температура до -25 °C на западе

Воскресенье продолжит и даже усилит морозную тему. Прогноз погоды показывает, что холод станет еще более ощутимым, особенно ночью.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточные области продолжат жить в условиях сильного мороза. Днем будет от -11 °C до -7 °C — немного мягче субботы, ночью морознее — до -24 °C, причем самая низкая температура ожидается в Чернигове. Харьков, Луганск, Донетчина останутся под холодом. Вся Харьковская область (Изюм, Богодухов, Берестин, Купянск, Лозовая, Харьков, Чугуев) продолжит испытывать мороз ниже нормы. Облачность переменная, осадков не будет. Ветер северо-восточный, слабый.

Центр (Киев, Днепр)

Центральные области испытают самый суровый мороз на выходных. Днем будет от -11 °C до -7 °C, ночью морозно — до -25 °C, самая низкая температура в Овруче — это критические показатели. Киев, Днепр, Полтава, Черкассы продолжат находиться в значительном холоде. Вся Киевская область (Борисполь, Бровары, Буча, Белая Церковь, Вышгород, Обухов, Фастов), Днепропетровщина (Днепр, Каменское, Кривой Рог, Самар, Никополь, Павлоград, Синельниково), Полтавщина (Кременчуг, Лубны, Миргород, Полтава), Черкасская, Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Сумская, Черниговская области — все без исключения под холодной погодой. Облачность сплошная, осадков не будет. Это пиковый мороз выходных — критически важно минимизировать пребывание на улице.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Запад Украины продолжит жить в условиях сильного мороза. Днем будет от -12 °C до -5 °C, ночью морозно — до -22 °C. Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Надворная), Львовщина (Дрогобыч, Золочев, Львов, Самбор, Стрый, Шептицкий, Яворов), Закарпатье (Берегово, Мукачево, Рахов, Ужгород, Хуст), Волынь, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновцы — все районы останутся под холодной погодой и днем, и ночью. Ровенская область, в частности Варашский район, испытает значительное похолодание: с -14 °C до -22 °C ночью — падение на 8 градусов. Закарпатье, особенно Ужгород, также почувствует снижение температуры. Облачность переменная, осадков не будет. Второй день сурового мороза — одевайтесь максимально тепло, ограничивайте время на улице.

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Юг (Одесса, Херсон)

Южные области продолжат чувствовать мороз. Днем будет от -8 °C до -4 °C, ночью морозно — до -14 °C, самая низкая температура в Балте. Крым получит небольшой снег: Белогорск, Симферополь, Феодосия получат незначительные осадки, но это не помешает планам. Весь Крым (включая Ялту) будет в морозной зоне. Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская область — мороз не будет отступать ни днем, ни ночью. Небо полностью укроют облака, ветер будет северо-восточным, несколько сильнее других регионов. Давление очень высокое (антициклон) — это стабилизирует погоду, но усиливает мороз. Даже юг не получит облегчения — одевайтесь по-зимнему.

Синоптик предупреждает — погода на выходные 17−18 января станет настоящим испытанием морозом для всей Украины. Суббота принесет температуры до -24 °C на западе, воскресенье усилит холод до -25 °C в центре. Вся страна без исключения окажется в зоне холодной погоды — от Закарпатья до Луганщины, от Чернигова до Крыма. Самое драматичное похолодание переживут западные области: Закарпатье, Львовщина, Ивано-Франковщина с температурными обвалами на 10−18 градусов в сутки. Это самые суровые морозы зимы — критически важно одеваться максимально тепло, закрывать все открытые участки тела, ограничивать время пребывания на улице до минимума. Особое внимание детям и пожилым людям — угроза обморожения реальна. Следите за прогнозом погоды на выходные, берегите себя и близких, и пусть эти морозные дни пройдут безопасно.