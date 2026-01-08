Погодные качели в Украине. Где снежный покров будет достигать полметра, похолодает до -18 и установится аномальное тепло +12 в Украине

По прогнозу синоптиков, в течение 8 и 9 января на погоду в Украине будет влиять активный южный циклон траектория которого будет пролегать через центральные и северные области. По всей территории страны ожидаются сложные погодные условия с выпадением значительных, местами сильных осадков в виде дождя и снега, неравномерным распределением температуры воздуха и скачками атмосферного давления.

Реклама

Где сложатся сложные погодные условия с морозом до -18 градусов и большим количеством снега

Наиболее сложные погодные условия ожидаются в западных и северо-западных регионах, где на фоне стабильной температуры ниже 0 градусов предполагается выпадение значительного количества снега. Кроме этого, на указанных территориях произойдет усиление западного и северо-западного ветра в тыловой части южного циклона до 15 — 22 м/с, ожидается сильная метель, снежные заносы. В Житомирской, Ровенской, Винницкой областях, а также на западе Киевщины, в Карпатском регионе выпадет наибольшее количество снега. Под влиянием сильного ветра снежный покров будет неравномерным, а его высота может достигать 40 — 55 см на утро 9 января. Ожидаемая температура воздуха -2 -7 градусов, с постепенным снижением 9 января до -8 -13 градусов, на крайнем западе и в Карпатах -14 -18 градусов.

В каких регионах ожидается аномально теплая погода до +12 градусов и значительные дожди

В южных, центральных и восточных регионах Украины будут наблюдаться диаметрально противоположные условия погоды. Под влиянием передней части южного циклона на этой территории будет преобладать аномально теплая погода на фоне юго-восточных и южных ветров. До утра 9 января ожидается температура воздуха стабильно выше 0 градусов, которая будет колебаться в диапазоне около +2 +8 градусов, в Крыму, местами южных областях +10 +12 градусов. Основная часть осадков предполагается в виде дождя и мороси. Местами возможны значительные дожди, 8 января в южных областях не исключены и слабые грозы. Также сложатся благоприятные условия для формирования тумана. В центральных и северных областях, в достаточно узкой полосе с температурой воздуха около 0 градусов, ожидается гололед, что приведет к отложению ледяной корки на дорогах, тротуарах, проводах и ветвях деревьев.

Реклама:

Постепенное прекращение осадков и стабилизация погодных условий произойдет днем 9 января, когда основная часть территории Украины окажется под влиянием морозной воздушной массы с севера, а температура воздуха снизится на фоне роста атмосферного давления. Южный циклон покинет территорию страны, продолжая свой путь в северном направлении.