«Идеальный осенний синоптический день». Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 30 октября

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, на юге и западе Украины местами будет температура до +18 градусов (Фото: hiro1775 / depositphotos)

В ближайший четверг, 30 октября, погода в Украине будет теплой и солнечной . Соответствующий прогноз опубликовала известный синоптик Наталья Диденко.

«Температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +16 градусов, а на юге и западе местами прогреется до +18», — заявила она.

Как прогнозирует Диденко, в Сумской, Харьковской и Полтавской областях погода будет немного прохладней, чем в остальных регионах — днем ожидается +10+13 градусов.

«На востоке и западе возможны кратковременные дожди. В Киеве завтра без осадков, днем столбик термометра поднимется до +14 градусов. Словом, четверг окажется хоть какой-то приятной компенсацией за отсутствие классического „бабьего лета“. Завтра — идеальный осенний синоптический день», — подытожила она.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV рассказала, что в Украине, начиная с 30 октябряатмосферное давление пойдет вверх, и осадки постепенно будут прекращаться, однако погода станет ветреной.

По ее прогнозу, температура воздуха ночью 30 октября сначала будет в пределах +1…+6 градусов, а 31 октября «даже +3…+9 градусов в ночные часы.

В целом, как сказала Птуха, с 30-го числа практически по всей территории Украины дневные значения температуры повысятся на 2−4 градуса.

«В это время у нас уже будут более приятные и комфортные условия. На Закарпатье, Прикарпатье и юге даже до +18», — подытожила она.