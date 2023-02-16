Потеплеет, но есть нюанс. Синоптики дали прогноз, как изменится погода в ближайшие дни 16 февраля, 14:54 Потепление с многочисленными осадками на выходные дни (Фото:OlafNaami / depositphotos)

Пришедшее на территорию Украины похолодание на выходных сменится значительным потеплением, которое омрачат существенные осадки и сильный ветер.

На выходные дни 18 и 19 февраля практически на всей территории нашей страны будет властвовать плюсовая температура, в некоторых областях даже в ночное время. Оставить форточки открытыми на ночь и не замерзнуть можно будет на Юге, Западе и в Центральной части Украины, там температура воздуха, в среднем, будет +4 градуса. Днем увеличение температурных показателей может быть в два или даже три раза выше. По всей территории страны ожидаются многочисленные осадки и сильный порывистый ветер.

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В Киеве в выходные дни 18 и 19 февраля дневная температура повысится до +5+7 градусов, ночная до +1 градуса. В субботу на протяжение дня ветрено, сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове в выходные дни 18 и 19 февраля дневная температура повысится до +6+7 градусов, ночная до +2+4 градусов. В субботу пасмурный день и сильные дожди.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismetio

В Одессе в выходные дни 18 и 19 февраля дневная температура повысится до +8 градусов, ночная до +3 градусов. Оба выходных будут пасмурными. В субботу ожидается снег с дождем, в воскресенье дождь.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Харькове в выходные дни 18 и 19 февраля дневная температура повысится до +2 градусов, ночная не порадует теплом от 0 до -7 градусов. В субботу на протяжение дня мокрый снег с дождем, в воскресенье те же осадки, но не такие многочисленные.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре в выходные дни 18 и 19 февраля дневная температура повысится до +3+5 градусов, ночная от -1 подымится до +2 градусов. В субботу на протяжение дня ветрено, сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.