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Погода в Украине: сильную жару разбавят грозовые дожди

22 июня, 12:49
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Погода в Украине: сильную жару разбавят грозовые дожди - фото

castleguard/Pixabay

В Украине по-прежнему жарко

В ближайшие сутки погоду в Украине определит сухая и жаркая воздушная масса, влажно будет в западном регионе, пишет Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18°, днем 23−28°.

На остальной территории день пройдет без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 16−21°, на побережье морей до 24°; днем 29−34°. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью около 20°, днем 31−33°.

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В понедельник, 24 июня, в западных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 13−18°, днем 23−28°.

На остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16−21°, днем 29−34°. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/с.

В Киеве будет сухо, температура воздуха ночью около 20°, днем 30−32°.

Теги:   Гроза Лето Жара в Украине Прогноз погоды

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