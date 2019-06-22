Погода в Украине: сильную жару разбавят грозовые дожди 22 июня, 12:49 15381 Цей матеріал також доступний українською castleguard/Pixabay В Украине по-прежнему жарко castleguard/Pixabay

В ближайшие сутки погоду в Украине определит сухая и жаркая воздушная масса, влажно будет в западном регионе, пишет Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18°, днем 23−28°.

На остальной территории день пройдет без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 16−21°, на побережье морей до 24°; днем 29−34°. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью около 20°, днем 31−33°.

В понедельник, 24 июня, в западных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 13−18°, днем 23−28°.

На остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16−21°, днем 29−34°. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/с.

В Киеве будет сухо, температура воздуха ночью около 20°, днем 30−32°.

