Жара до 34 °C и сильные грозовые ливни: какой будет погода в Украине в первые выходные августа 5 августа, 13:28 Сильные дожди с грозами немного собьют жару в воскресенье, однако к понедельнику жаркая погода вернется (Фото:NikolayFrolochkin / Pixabay)

Погода в Украине в выходные 6−7 августа вряд ли будет способствовать долгим прогулкам: уик-энд обещает быть жарким, а в воскресенье половину областей Украины накроют дожди с грозами, прогнозирует Sinoptik.ua.

Погода в субботу, 6 августа

На большей части территории Украины суббота будет жаркой. Так, до +32…+33 °С ожидается в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. До +29…+31 °С термометры покажут в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, а также во всех западных областях. Жителям Закарпатья лучше не выходить из дома в полуденные часы — температура здесь будет достигать +34 °С. По всей Украине погода в субботу будет без осадков, с переменной облачностью.



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Погода в воскресенье, 7 августа

В воскресенье во всех западных областях страны сильные дожди с грозами собьют температуру до +22…+24 °С. В Сумской, Киевской и Черниговской областях тоже пройдут дожди, но желанной прохлады они не принесут — здесь ожидается до +28…+30 °С. На остальной территории Украины будет ясно и очень жарко: на Юге и в Крыму — +34 °С, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях — +32…+33 °С, в Черкасской и Кировоградской областях — до + 31 °C.

Ночью термометры, как и в субботу, в северных и западных областях покажут +14…+16 °С, в центральных, южных и восточных — +18…+20 °С.

Погода в понедельник, 8 августа

Новая неделя начнется с дождей и гроз во всех западных и северных регионах, при этом столбики термометров здесь покажут +23…+26 °С. В южных и восточных областях погода в начале недели будет ясной, а воздух буквально раскаленным: жителям Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей стоит приготовиться к рекордным +36 °С. В Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Харьковской областях ожидаются +32…+34 °С, в центральных областях — +30…+31 °С.

Аллергены в воздухе

Во всех областях Украины начинается цветение амброзии и полыни, поэтому людям, страдающим аллергией, от поездок за город и пикников лучше отказаться. Не забудьте проверить срок годности антигистаминных препаратов в аптечке, почаще проводите влажную уборку и не забывайте дома маски.

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