По предварительным прогнозам. Каким будет май по средним расчетам метеорологов 6 апреля, 17:09 Теплый и сухой май (Фото:pixabay / pexels)

После пасмурного и дождливого апреля украинцы надеются на сухой и солнечный май.

Украинские метеорологи, благодаря расчетам на основе исторических данных за семьдесят лет, сделали средний прогноз по Украине на май, по которому становится понятно, что наши ожидания сбудутся.

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Какой будет погода по средним показателям метеорологов

Погода в мае, в общем по Украине, будет теплой, во многих регионах она станет напоминать о приближающемся лете. В самые теплые дни дневная температура воздуха будет подниматься до +24 градусов, самая теплая ночная температура будет +14 градусов.

Ожидается всего один дождливый день, семнадцать дней с переменной облачностью, два ясных солнечных дня и одиннадцать пасмурных дней.

По предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура в Северном регионе будет +14 градусов, осадки не ожидаются. В Южном регионе +15 градусов, с осадками в течение семи дней. В Западном и Восточном регионах +11 градусов, с осадками на протяжении восьми дней.

По всей территории Украины в мае не ожидаются природные катаклизмы и резкие перепады погоды.

Фото: Средний прогноз погоды на май / meteoprog

Фото: Средний прогноз погоды на май / meteoprog