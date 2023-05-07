«Прохлада будет преобладать». Синоптик разъяснила причину заморозков и предупредила, где в воскресенье воздух прогреется до +20 градусов 7 мая, 05:35 Синоптик рассказала о причине заморозков (Фото:Никола Томашич / unsplash)

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о том, что на территорию Украины начало влиять поле повышенного давления, антициклон, который располагается к северу от территории Украины.

«Движение воздушных потоков в антициклоне в северном полушарии происходит по часовой стрелке, и поскольку мы находимся в южной периферии относительно этого антициклона, то движение воздушных потоков на территории Украины будет преобладать северо-восточное.

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Именно с этой северо-восточной стороны нам поступит более прохладная воздушная масса. Она приведет к некоторому снижению температуры. Особенно оно почувствуется в ночные часы. Ведь антициклон — это поле относительно высокого давления, когда меньше облачности, преимущественно без осадков в большинстве областей. Но за счет того, что нет облачности, в ночные часы возможны заморозки. И температура ночью будет всего +1…+8 градусов. В ближайшую ночь на юге и юго-востоке немного теплее — там +7…+12 градусов. 6 мая в северных и северо-западных областях, а 7−8 мая вообще на всей территории Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки, кроме юга и Закарпатья, где ночью +4…+9 градусов.

В воздухе заморозки также могут быть в таких областях как Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская и Сумская области — здесь заморозки могут быть и в воздухе, интенсивностью 0…-5 градусов. Но в то же время в дневные часы, если у нас есть антициклон, соответственно, меньше облачности, то солнце имеет больше возможности прогреть приземный слой воздуха. И с учетом того, что в страну зайдет прохладная воздушная масса, в дневные часы температура воздуха в Украине составит +9…+15 градусов, а в Закарпатье, в южной части страны — +16…+20 градусов. Но 20 градусов тепла — это такой максимум, который может быть в отдельных регионах по Украине в ближайшие несколько дней. Потому что прохладный воздух будет преобладать. Конечно, на солнце по ощущениям будет такая приятная погода, но немного прохладный ветер с северо-востока будет ощущаться".