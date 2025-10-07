Интенсивные дожди включая Одесщину. Синоптик предупредила, где ожидаются осадки в середине недели и где будет +20 в Украине

Украина находится под влиянием циклона , который в среду 8 октября щедро польет дождями несколько регионов.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о контрастной погоде в середине текущей недели в Украине: местами ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер, повышение температуры воздуха.

«В среду в Украине — дожди, сильный ветер, контрастная температура воздуха. Где дожди? Из-за активного южного циклона с центром над нашим Крымом и деятельности атмосферных фронтов практически везде будет влажная облачная погода. Карта внизу. Наиболее интенсивными дожди предполагаются в южной части — внимание, включая Одесскую область. На востоке, а во второй половине дня и на западе Украины существенные осадки завтра маловероятны».

Диденко сообщила, кому стоит подготовиться к штормовому ветру, какие области будут самыми теплыми и какая погода в среду ожидается в столице.

«Где сильный ветер? До штормовых порывов на юге, востоке, в центре. На севере местами порывистый. На западе — легче, умеренный. Направление ветра — восточный, северо-восточный. Какие температурные контрасты? На западе днем ожидается +9 +12 градусов. На востоке и юго-востоке +15 +20 градусов. В центре от винницких +12 до днепровских +19 градусов. Полтавщина, Черкасская область, Кропивницкий с районами: +12 +15 градусов. На севере +13 +16 градусов. На юге +16 +20, в Одесской области +14. В Киеве 8-го октября ожидается облачная влажная погода, местами дождь. В течение дня до +15 градусов».

