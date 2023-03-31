Волна весеннего тепла. Синоптики предупредили о временном потеплении в ближайшие дни 31 марта, 14:35 Временное потепление на выходные дни (Фото:Jill Burrow/pexels)

На выходные 1 и 2 апреля по стране пройдет волна весеннего тепла.

По данным Sinoptik.ua, погода в выходные ожидается по-настоящему весенней — в основном теплой, но переменчивой, пасмурной, местами — с умеренными дождями. Ночные морозы отступили, однако в некоторых областях термометры покажут около 0 °C.

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Погода в субботу 1 апреля

После недавнего резкого похолодания с минусовыми температурами и снегопадами в субботу в большинство регионов Украины вернется весна. На юге и в центре воздух прогреется до +13…+15 °С, на остальной территории Украины — до +9…+12 °С. Ночью температура будет преимущественно плюсовой — до +3…+5 °С (в Закарпатье — +6…+8 °С). Лишь в Харьковской и Луганской областях термометры ночью покажут около 0 °C.

По всей правобережной Украине, а также на Черниговщине в субботу пройдут умеренные дожди. В Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганщине, в Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны.

Кстати, 1 апреля в мире отмечают День птиц — отличный случай провести время с семьей и друзьями, повесив в парке новые скворечники и кормушки.

Погода в воскресенье 2 апреля

В конце недели дожди придут во все регионы Украины, кроме Луганщины. В большинстве областей ожидается около +10…+12 °С (на Одесщине — до +15 ° С). Прохладнее всего будет на Волыни, Львовщине, Ровенщине и Закарпатье — не более +5…+7 °С. Ночью в Луганской и Харьковской областях термометры покажут около 0 ° C, на Волыни, Полтавщине и в западных регионах +3 … +5 ° С. На остальной территории страны средняя ночная температура будет составлять +5…+7 °С.

Погода в понедельник 3 апреля

Первая апрельская неделя начнется с облачной погоды без осадков. На Волыни, Буковине и Закарпатье, а также в Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях будет прохладно — только +3 … +5 ° С днем и около 0 ° C ночью. В Киеве, центральных и северных областях погода в начале недели тоже не порадует комфортным теплом — +7…+9 °С днем и до +4 °С ночью. Теплее всего будет на востоке, юго-востоке и юге — здесь в понедельник воздух прогреется до +13…+15 °С (ночью — +3…+5 °С).

Народные приметы и верования

В первый день апреля славяне умывались проточной водой и стирали в реках одежду — считалось, что в этот день вода избавляла от всех болезней. Если вечером на небе не было звезд, ждали теплой погоды в ближайшие дни. Если к 1 апреля снег окончательно таял, готовились к урожайному году.

Тепло и солнце на Фотинию (Светлану), 2 апреля, предсказывали хорошую погоду в ближайшую неделю. А если в этот день шел дождь, то ожидали богатый урожай грибов.