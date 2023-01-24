Ночные похолодания. Сколько будет длиться теплая погода в Украине 24 января, 16:19 Погода в Украине во вторник 24 января (Фото:weyo / depositphotos)

По словам синоптика Натальи Диденко, вся неделя будет синоптически спокойной, без резких колебаний температуры или бурных метеорологических явлений.

В Украине сейчас преобладает антициклонический тип погоды без существенных осадков, температура воздуха будет всю неделю колебаться вблизи нуля и опускаться до ночного минуса.

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Утренний туман помешал многим насладиться солнечным светом. В течение дня будет небольшой ветер восточного и северо-восточного толка. Порывистым он останется как бы в Приазовье.

В течение всего дня 24 января в большинстве областей Украины от 1 мороза до 3 тепла, в Закарпатье и юге Крыма +4+8 градусов.

В Киеве ночью подморозит до -2−5 градусов.

«В течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля, к вечеру до 0−2 градусов. Будет скользко, гололед будет подстерегать, осторожно!» — предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Ранее в NV предупредили о надвигающихся в феврале морозах. В Украину придет резкое похолодание до -24 градусов.