Заморозки и осадки. Метеоролог предупредил о резком похолодании в Украине 5 ноября, 06:14 Когда в Украине ударят морозы (Фото:Pexels.com)

Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине и окончании бабьего лета.

На выходных 5-6 ноября в Украине ударят морозы, предупреждает начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

На выходных осадки в Украине будут преимущественно на северо-востоке, и там ожидаются первые заморозки -2 ночью, тогда как на остальной территории Украины на выходных следует ожидать до +7 тепла.

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«По температуре воздуха северо-восток тоже будет немного отличаться – там будет прохладнее: ночью - около нуля, температура будет в диапазоне -2…+2, а на остальной территории в основном +2…+7», - говорит он.

На Закарпатье в выходные продлится бабье лето - температура будет до +15 днем, а на всем правобережье можно ожидать ясной погоды - от +8 до +13 днем.

А вот на Левобережье Украины будет холодно - +3+8 днем.

Кроме северо-восточных областей, 5-6 ноября не будет осадков, лишь переменная облачность.

«Солнце чуть-чуть будет. В ночные и утренние часы в основном в западных, северных и центральных областях местами туман», – предостерег он.

Ранее он предупредил, что похолодания следует ожидать с 7 ноября – сейчас тепло, и такая погода должна быть с 27 октября по 7 ноября – +10+15 градусов днем. Метеоролог считает , что осадки в течение ноября будут неустойчивыми.