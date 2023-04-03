«Дожди не отстанут». Синоптик предупредила о самом холодном дне на Вербной неделе 3 апреля, 14:35 Влажная погода на вербной неделе (Фото:Pixabay / Pexels)

По словам Натальи Диденко, вербная неделя в Украине будет влажной и преимущественно холодной, вплоть до Вербного воскресенья.

Синоптик, на своей странице в facebook, рассказала, какой будет погода в течение вербной недели и предупредила о ее самой холодной неделе.

«Холодная неделя, правда, не везде — в восточной части Украины температура воздуха как раз будет наоборот, высокой, будет достигать +14+18 градусов.

Видео дня

Завтра, во вторник, самая холодная погода ожидается в западных, северных областях (кроме Сумщины) и Винницкой области, днем только +2+8 градусов.

В большинстве центральных областей плюс северная Сумщина ожидается +10+14 градусов, на юге и востоке очень тепло, +14+18 градусов, в Крыму может достичь и +20 градусов (В Одесской области только свежее, около +12 градусов).

Преобладает во вторник в Украине облачная погода.

В ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.

На остальной территории Украины существенные осадки — вряд ли.

В Киеве из ближайшей синоптической перспективы 4 апреля предполагается самым холодным днем: ночью +1+4 градуса, днем +6+7 градусов.

Ночью в столице возможен мокрый снег, завтра днем без существенных осадков.

В дальнейшем немного потеплеет, однако дожди не отстанут.

Но это как раз на руку, то есть на ветки и листики — кустам, деревьям и цветочкам".

Фото: Наталья Диденко / facebook