«Дожди не отстанут». Синоптик предупредила о самом холодном дне на Вербной неделе
Влажная погода на вербной неделе (Фото:Pixabay / Pexels)
По словам Натальи Диденко, вербная неделя в Украине будет влажной и преимущественно холодной, вплоть до Вербного воскресенья.
Синоптик, на своей странице в facebook, рассказала, какой будет погода в течение вербной недели и предупредила о ее самой холодной неделе.
«Холодная неделя, правда, не везде — в восточной части Украины температура воздуха как раз будет наоборот, высокой, будет достигать +14+18 градусов.
Завтра, во вторник, самая холодная погода ожидается в западных, северных областях (кроме Сумщины) и Винницкой области, днем только +2+8 градусов.
В большинстве центральных областей плюс северная Сумщина ожидается +10+14 градусов, на юге и востоке очень тепло, +14+18 градусов, в Крыму может достичь и +20 градусов (В Одесской области только свежее, около +12 градусов).
Преобладает во вторник в Украине облачная погода.
В ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.
На остальной территории Украины существенные осадки — вряд ли.
В Киеве из ближайшей синоптической перспективы 4 апреля предполагается самым холодным днем: ночью +1+4 градуса, днем +6+7 градусов.
Ночью в столице возможен мокрый снег, завтра днем без существенных осадков.
В дальнейшем немного потеплеет, однако дожди не отстанут.
Но это как раз на руку, то есть на ветки и листики — кустам, деревьям и цветочкам".